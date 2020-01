Lutte contre la corruption:Le Bénin gagne des points (80ème sur 180 pays en 2019, selon Transparency international)

Le rapport 2019 de l’indice de perception de la corruption de l’Ong allemande Transparency international est désormais connu. Il a été rendu public hier jeudi 23 janvier 2020 et classe le Bénin 80ème sur 180 pays avec un score de 41 sur 100. Le Bénin gagne ainsi 05 places et se pointe parmi les pays les moins corrompus au monde. Ce score témoigne de l’engagement du président Patrice Talon à faire reculer la corruption. Depuis la prise de fonction du président Patrice Talon et grâce aux réformes courageuses engagées, le degré de corruption ne cesse de baisser d’année en année. Il est vrai que des efforts doivent encore être fournis, mais toutes ces réformes engagées par le président Talon sont déjà le signe que le combat contre ce fléau qu’est la corruption pourra être gagné. Il est à rappeler que dans le but de réduire la corruption et de restaurer la confiance dans la politique, Transparency International recommande aux gouvernements de renforcer les systèmes de redevabilité, de promouvoir la séparation des pouvoirs, de s’attaquer au traitement préférentiel pour assurer que les budgets et les services publics ne soient pas motivés par des relations personnelles ou orientés par des intérêts particuliers, de contrôler le financement politique pour éviter un excès d’argent et d’influence en politique.

Léonce Adjévi