Lutte contre la criminalité pharmaceutique:Le Bénin classé 13ème sur 99 pays en 2020

La lutte contre les faux médicaments menée par le gouvernement depuis 2017 est reconnue au plan mondial. Le Bénin est classé 13ème sur 99 pays par l’Organisation mondiale des douanes (Omd) dans son rapport annuel 2019-2020.

Le Bénin est classé 13ème sur 99 pays en matière de lutte contre les médicaments contrefaits. En témoigne le rapport annuel 2019-2020 de l’Organisation mondiale des douanes (Omd). Cette nouvelle performance enregistrée est à mettre à l’actif du gouvernement en général et de la douane béninoise en particulier. En effet, à l’avènement du chef de l’Etat, Patrice Talon au Palais de La Marina, la lutte contre les faux médicaments a été l’une des premières actions du régime en 2017. Les autorités béninoises avaient envoyé un signal fort aux trafiquants de faux médicaments en s’attaquant de façon simultanée et coordonnée au marché d’Adjégounlè et les autres marchés à l’intérieur du pays, réputés intouchables. Ainsi, plusieurs tonnes de faux médicaments ont été saisies, et une centaine de personnes arrêtées. Des instructions ont été données à la douane pour que toutes les niches de faux médicaments soient détruites. Plusieurs actions continuent d’être menées sur le terrain par les disciples de Saint Mathieu en collaboration avec la Police républicaine. Avec cette nouvelle performance du Bénin à l’international, c’est la preuve que les différentes réformes initiées depuis bientôt cinq ans ont été bien pensées. C’est le lieu de féliciter tous les acteurs impliqués dans cette lutte qui assure le bien-être des populations et en premier le chef de l’Etat qui a su conduire les réformes avec méthode et dextérité.

Marcus Koudjènoumè