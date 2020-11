Lutte contre la cybercriminalité:Le Bénin et le Burkina signent un protocole de coopération

Les directeurs généraux des Agences nationales de sécurité des systèmes d’information (Anssi), du Bénin et du Burkina Faso ont signé hier jeudi 12 novembre 2020, un protocole de coopération sur la cybercriminalité. Ce nouvel accord de partenariat vise le partage des informations des ressources humaines et des plateaux techniques entre les deux institutions. Selon Ouanilo Medégan, Directeur général de l’Anssi du Bénin, cette rencontre qui marque le début d’une coopération porteuse de beaucoup de promesses dans le domaine de la cyber sécurité est une fierté pour le Bénin.

Ainsi, inspiré des initiatives du Burkina Faso dans les années 2011 et 2013, le Bénin est aujourd’hui en avance sur plusieurs pays de la sous région en matière de la sécurité informatique. « Aujourd’hui, quand on fait le point, le Bénin est très en avance. Il faut le reconnaître. Avec les efforts qui ont été fats, notamment la création de l’Anssi et ce qui est fait au niveau du cadre juridique et le plateau technique déployé. Il faut être modeste, le Bénin est une référence au niveau de la sous région », a révélé Michaël Faloné, Dg de l’Anssi du pays des hommes intègres. Au dire de ce dernier, il était important que les acteurs de l’Anssi du Burkina se rapprochent de ceux du Bénin pour voir comment ils ont fait pour atteindre des objectifs en si peu de temps. A l’en croire, ce nouvel accord va permettre à son institution de s’inspirer des innovations du Bénin dans le domaine de la cyber sécurité. « Dans mon pays, quand on parle de coopération, on va chercher ce qui est plus loin que ce qui est à côté. Pourquoi ne pas profiter de l’expérience de nos frères du Bénin », s’est-il interrogé.

Benjamin N. Douté