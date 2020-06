Lutte contre la propagation du Covid-19:Les responsables des marchés sensibilisés sur les gestes barrières 

Cinq membres du gouvernement ont rencontré, hier jeudi 25 juin 2020, au Ministère de la Santé les responsables des marchés. L’objectif de cette rencontre est de les sensibiliser sur le respect des gestes barrières en vue de limiter la propagation du Coronavirus au Bénin.

De plus en plus inquiet de la propagation du Covid-19, le gouvernement multiplie les initiatives afin de maîtriser l’évolution du virus pour un retour à la normale de la situation. C’est dans ce cadre qu’une délégation ministérielle a rencontré hier jeudi 25 juin, les responsables des marchés, en présence des cadres de la mairie de Cotonou et des préfectures. Composée du ministre Pascal Irené Koupaki, Secrétaire général de la présidence, Benjamin Hounkpatin, ministre de la Santé, Shadiya Assouma, ministre de l’Industrie et du commerce, Sacca Lafia, ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique et Seidou Adambi, ministre de l’Eau, la délégation ministérielle a échangé avec les responsables des marchés sur les dispositions prises dans les marchés et espaces commerciaux des différentes villes du pays afin de réduire la propagation du Coronavirus.