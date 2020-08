Lutte contre la propagation du Covid-19:L’Uemoa renforce la capacité de prévention et de riposte du Bénin

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) vole au secours du gouvernement dans le cadre de la riposte au Covid-19. En exécution de la décision de la conférence des chefs et de gouvernement, un don de masques de plus de 600 millions de FCfa et un chèque de 500 millions de FCfa ont été remis au ministre de la Santé hier jeudi 27 août 2020 par le représentant du président de la Commission, Jonas Gbian.

Des masques destinés au personnel soignant et à la population d’une valeur de 671 965 598 FCfa et un appui financier de 500 millions de FCfa. C’est le soutien apporté par la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) pour renforcer la capacité de prévention et de riposte du gouvernement béninois contre le Coronavirus. Le don a été remis au ministre de la Santé hier par le représentant du président de la Commission, Jonas Gbian. A cette occasion, l’ancien ministre des Finances a rappelé le contexte dans lequel se déroule cette cérémonie. Selon le Commissaire en charge du département de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement, c’est en soutien à l’action des Etats de l’Uemoa et pour faire ensemble front à la pandémie, que déférant à la décision de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union du 27 avril 2020, la Commission a marqué à nouveau la solidarité avec le gouvernement et le peuple béninois par l’octroi de ce chèque et de ces masques. Profitant de l’occasion, il a passé en revue les autres actions menées par l’institution sous-régionale pour limiter la propagation du virus au sein de l’Union et son impact sur la vie socioéconomique. Il s’agit notamment de la mobilisation de 15 milliards de FCfa par les organes et institutions que sont la Commission, la Bceao et la Boad pour renforcer le fonds de bonification de la Boad et favoriser par ce biais la levée de ressources supplémentaires pour les besoins immédiats des Etats. Le représentant du président Jean-Claude Brou n’a pas manqué de saluer l’engagement remarquable du président de la République et la mobilisation sans faille de l’ensemble des ministres, des autorités à divers niveaux, des différents acteurs de la vie sociale et du personnel de santé qui a permis de réduire sensiblement l’incidence de la maladie notamment son taux de létalité qui reste l’un des plus faible dans la sous-région. Recevant le don au nom du gouvernement béninois, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a rendu un vibrant hommage à la Commission de l’Uemoa pour cet appui qui, a-t-il reconnu, « vient à point nommé ». Il a donné l’assurance que les masques seront effectivement utilisés dans le cadre de la gestion de la pandémie. Quant aux fonds, « ils feront l’objet d’une consommation rationnelle et efficiente pour la riposte contre la maladie », a-t-il rassuré.

Serge Adanlao