Lutte contre le Coronavirus à la base:Le Fadec Covid-19 institué 

Le plan national de riposte au Covid-19 adopté par le gouvernement connaitra une mise en œuvre plus efficace et efficiente dans les tout prochains jours. En vue de toucher les populations à la base, le gouvernement a, avec l’appui des Partenaires techniques et financiers, mobilisé des ressources qui seront transféré par le mécanisme du Fonds d’appui au développement des communes (Fadec Covid-19). A travers une correspondance en date du 31 août 2020, le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séidou, a informé les préfets et les maires de la liste des actions communales éligibles sur la dotation et les montants par Commune.

Le Ministre Cotonou, le 31 août 2020

N°608/Mdgl/Dc/Sgm/Sp-Conafil/Sd

A

Madame et Messieurs les Préfets de

départements

(Attention: Tous maires)

Objet : Liste des actions communales éligibles sur la dotation Fadec Covid-19.

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions et mesures pour lutter contre la propagation de la Covid- 19, le gouvernement a mis en place et adopté un plan national de riposte. Les Communes ont été identifiées comme des acteurs pour la mise en œuvre efficace et efficiente de certaines actions de ce plan de riposte en vue de toucher les populations à la base.

Pour y parvenir, le gouvernement du Bénin, avec l’appui des Partenaires techniques et financiers (Ptf), a mobilisé des ressources destinées aux Communes pour le financement de ces actions. Ces ressources, qui leur seront transférées par le mécanisme du Fonds d’appui au développement des communes (Fadec), doivent être utilisées; dans le respect des procédures d’exécution des dépenses publiques, pour financer les actions communales éligibles sur la dotation Fadec Covid-19.

La liste desdites actions se présente comme suit :

a) Amélioration des conditions d’hygiène dans la communauté :

– la réhabilitation des branchements en eau potable au niveau des marchés et des gares routières ;

– la production de systèmes ou dispositifs de lavage de mains et leur distribution au profit des administrations publiques communales et services déconcentrés de l’Etat (centres de santé, mairies, bureaux arrondissements, marchés, gares routières, etc.) ;

– la création ou construction de stand-complémentaires dans les marchés en vue d’augmenter les distances entre stands;

– l’extension ou l’augmentation des sièges ou bancs publics avec protection contre les intempéries ;

– la fabrication localement des masques (Mns) ;

– la construction et l’entretien des murs espagnols ;

– l’acquisition de serviettes de bain béninoises;

– le recrutement de jeunes dans le cadre de la sensibilisation, l’intermédiation sociale, la veille et le contrôle du respect des mesures d’hygiène dans les localités ;

b) Aménagement et équipement des centres de santé visant des changements structurels dans les centres de santé pour séparer les patients malades de la Covid-19 des malades ordinaires à rentrée des centres de santé:

– la construction et l’équipement de salles de mise en quarantaine;

– l’acquisition, l’installation des tentes ct leur équipement comme salles de mise en quarantaine ou d’isolement ou pour dépistage ;

– la séparation par la modification de l’utilisation des locaux la construction des zones d’accueil avec protection en verre l’extension des sièges avec protection contre les intempéries;

– l’équipement des centres de santé avec du matériel indispensable (par exemple acquisition de matériel et gel de désinfection de la peau et des mains, acquisition des thermomètres pour la fièvre, etc.)

– l’équipement des centres de santé avec des lits supplémentaires en production locale;

c) Soutien des services de santé

– l’acquisition des équipements et matériels de travail nécessaires au pro fit des centres de santé : des lunettes ou des visières, des masques ou bavettes et gants jetables ;

-les coûts de transports liés à la distribution des équipements, matériels et services de soins de santé fournis par les services déconcentrés de l’Etat du ministère de la santé territorialement compétents;

– les travaux de sensibilisation et de préparation des campagnes de vaccination, en cas de disponibilité J’un vaccin :

d) Soutien aux activités de sensibilisation et de communication au niveau local :

– la mise en place des unités de reconnaissance mobiles ;

– l’équipement des équipes mobiles ;

– les frais liés à la transcription des communiqués en langues locales;

– l’acquisition ou la multiplication des supports de communications ou de presses écrites tians les langues locales visant la sensibilisation des populations sur les mesures barri ères ct autres actions;

– les frais de communication ct de production (r émissions sur les radios locales l’acquisition d’équipements supplémentaires pour les radios locales (groupes électrogènes, systèmes solaires, …) ;

D’autres actions complémentaires pourront s’ajouter au regard des mesures prises par le gouvernement en tenant compte de la situation de l’évolution de la pandémie.

Au regard de la situation qui se présente diversement d’une Commune à une autre, toutes les actions retenues dans une Commune doivent être mentionnées sur une liste contresignée par le maire et le responsable du Service déconcentré du Ministère de la santé, accompagnée d’un mémoire justifiant la mise en œuvre desdites actions dans la Commune. Les spécifications techniques des équipements et matériels à acquérir ou des ouvrages à réaliser dans le cadre du financement Fadec Covid-19 doivent recevoir l’avis technique de ce service déconcentré de l’Etat. Toutes les actions doivent être exécutées sous la maîtrise d’ouvrage communale, en concertation avec ledit service. Les Communes bénéficieront de l’accompagnement des services techniques compétents du Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale (Mdgl) et des services d’un consultant recruté à cet effet.

Alassane Seïdou

Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale

Montants alloués par Commune