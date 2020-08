Lutte contre le Coronavirus au Bénin:La fiabilité du système sanitaire établie

Le nombre de personnes testées positives au Coronavirus en République du Bénin devra atteindre la barre des 2000 dans les tout prochains jours. A la date du 5 août 2020, le pays a enregistré un total de 1914 cas confirmés. Un chiffre qui est inquiétant puisqu’il démontre à suffisance que le virus se propage à une vitesse exponentielle. Mais, lorsque l’on observe en même temps le cas de personnes déclarées guéries, qui s’élève à 1600, soit 83,59 %, il est aisé de se rendre à l’évidence que les actions hardies prises par le gouvernement pour contenir le mal ne cesse de produire des résultats satisfaisants.

En effet, l’Exécutif béninois a mis en œuvre une politique de riposte courageuse, avec des moyens financiers importants pour l’acquisition de matériels et de médicaments en vue de prévenir la propagation de la pandémie et d’assurer la prise en charge efficace des personnes affectées. Ainsi, la gestion de la pandémie au Bénin est l’une des plus efficientes en Afrique et dans le monde. Conscient de l’efficacité du système mis en place, le chef de l’Etat, Patrice Talon n’a de cesse de féliciter les différents acteurs impliqués à chaque fois que l’occasion se présente. Dans son discours, prononcé le 31 juillet 2020, veille de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, le numéro 1 Béninois a réitéré ses félicitations à l’endroit du corps médical. « Je veux saluer en votre nom, le dévouement des personnels engagés dans la gestion de la crise, particulièrement les agents de santé qui, honorant leur serment et leur savoir, méritent l’admiration de chacun de nous », a déclaré Patrice Talon. Face aux prouesses réalisées par le système sanitaire, il convient de souligner que c’est le respect par chacun des mesures prescrites par le gouvernement et les autorités sanitaires, qui renforcera davantage la résilience collective devant permettre de triompher plus rapidement de la pandémie.

Marcus Koudjènoumè