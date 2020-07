Lutte contre le Coronavirus :Le gouvernement témoigne sa reconnaissance aux professionnels des médias

Les professionnels des médias constituent un maillon important dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus au Bénin. A l’instar des agents de santé et des forces de défense et de sécurité, le gouvernement a adressé une reconnaissance à leur endroit pour les sacrifices consentis en vue de maîtriser la propagation de la pandémie du Covid-19. « Cadreurs, journalistes, animateurs, reporters, monteurs, diffuseurs, rédacteurs, réalisateurs, photographes, traducteurs, ingénieurs de son etc., les professionnels des médias et autres acteurs de la communication au Bénin ne ménagent aucun effort pour informer, éduquer, sensibiliser les populations à travers tous les canaux disponibles (radio, tv, presse écrite, web …). Grâce à ces acteurs de premier rang, les informations sur la gestion de la pandémie, les mesures prises et les actions quotidiennes menées parviennent aux populations », peut-on-lire à travers le texte de l’Exécutif qui les encouragent à continuer davantage. « Le gouvernement du Bénin et l’ensemble du peuple béninois témoignent à leur endroit leur reconnaissance et les invitent à continuer davantage à jouer avec professionnalisme et dans le respect des mesures officielles, leur partition ».