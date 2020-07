Lutte contre le Covid-19 à Cotonou et environs:Les mesures barrières respectées par endroit dans les bars

Les mesures barrières contre la propagation du Covid-19 sont diversement respectées dans les bars. C’est le constat fait à Cotonou et environs le weekend écoulé.

A Cotonou, Godomey, Cococodji et Pahou, les gestes barrières contre le Covid-19 sont respectés par endroit dans les bars visités le weekend écoulé. A Pahou, les mesures sanitaires prescrites par le gouvernement sont strictement respectées. Selon Parfait, un habitué des bars à Pahou, l’entrée de tout client dans les buvettes est aujourd’hui conditionnée par le port de masque. « Si vous n’avez pas votre masque, vous n’y êtes pas accepté. Et lorsque vous y accédez, et que vous ne voulez pas vous laver les mains, on ne vous permet pas de vous installer », a-t-il expliqué. A ses dires, il y a des agents qui sont même recrutés spécialement pour veiller l’observance des mesures et contraindre les clients indélicats à leur respect. « Tout client qui ne respecte pas les gestes barrières est systématiquement congédié des lieux. Cela permet de protéger et de sauver les citoyens qui vont se désaltérer », a-t-il fait savoir. Lazare Tomètin, gérant de bar, rencontré à Pahou a confirmé l’observance des gestes barrières pour ne pas faire des bars, des foyers de propagation du virus. « Chez nous ici, les mesures prescrites sont respectées. Nous avons deux côtés : le côté des rails et celui du goudron. De chaque côté, nous avons installé le dispositif de lavage des mains. Obligation est faite à chaque client qui arrive de porter son masque et de se laver ou de se désinfecter les mains avant de s’installer en respectant la distanciation sociale », a-t-il confié. Si dans ledit bar tout est mis en place pour le respect des mesures barrières, dans d’autres, les gestes sont foulés aux pieds. « J’ai quitté Cotonou avec une escale à Tankpè avant de me retrouver à Cocotomey. Dans certains bars, les mesures barrières sont respectées par contre dans d’autres, elles ne sont pas appliquées. La distanciation sociale n’est pas observée », a témoigné un client qui a requis l’anonymat. Il a invité le gouvernement et les promoteurs de bars à veiller davantage au respect des mesures barrières car la santé n’a pas de prix. A l’endroit des clients, il a appelé à une prise de conscience de l’existence de la maladie. Il est important de se distraire mais la santé au prix de la distraction peut causer d’ennuis à long terme. La vigilance est mère de sûreté en cette période où sévit la pandémie du Covid-19.

Source : Océan Fm