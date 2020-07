Lutte contre le Covid-19 à Zagnanado:Ligue-Life et Fund assistent les personnes du 3ème âge

Les personnes vulnérables des villages de Doga-Alikon, Doga-Aga, Dovi-Dovè et de Dovi-Klobo, dans la Commune de Zagnanado ont reçu, le vendredi 24 juillet 2020, dans leurs concessions respectives, la visite d’une équipe de la Ligue des femmes en lutte contre la déperdition scolaire féminine, la pauvreté et la dégradation de l’environnement (Ligue-Life). Conduite par sa présidente, Antoinette Fakamè Dadjo, cette Ong a procuré de la joie aux bénéficiaires qui ploient sur le poids de l’âge.

Une trentaine, soit une dizaine par village, ils ont reçu chacun un plat de riz bien assaisonné, de boisson et de masque de quoi se prémunir contre le Coronavirus. En respect aux mesures barrières, les membres de l’équipe de l’Ong donatrice sont allés par petits groupes au chevet de ces personnes abandonnées de la société dans leur chambre. Très honorés, ils ont remercié l’Ong et ses partenaires pour avoir pensé à eux malgré leur état de santé qui ne leur permet plus de sortir. Selon Antoinette Fakamè Dadjo, ce geste en faveur des personnes du 3ème âge entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation citoyenne et professionnelle des filles revenues du trafic afin qu’elles deviennent désormais des outils de lutte contre le fléau à travers des plaidoyers et des sensibilisations. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie (Fnud), le reliquat du projet qui devrait servir à la sensibilisation grand-public a été réorienté pour soutenir les personnes âgées en ce temps du Covid-19 où leurs enfants en ville ont des difficultés à leur envoyer de l’argent. Etant des bénéficiaires directes dudit projet, les filles victimes du trafic qui sont d’ailleurs de ces villages ciblées ont été impliquées dans l’organisation pour leur visibilité. Quant à la sélection des personnes âgées bénéficiant de cet appui, elle a été confiée aux élus locaux et à l’association communale des personnes du 3ème âge.