Lutte contre le Covid-19 :Arise engagée aux côtés du Bénin

L’entreprise panafricaine de solutions d’infrastructures et de logistique, Arise, accompagne le gouvernement dans la lutte contre la propagation du Coronavirus. Le dimanche 29 mars 2020, des millions de masques, de vêtements de protection, de thermomètres, de caméras thermiques et de flacons de gel hydroalcoolique ont été réceptionnés à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou par le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni, et son collègue de la Santé, Benjamin Hounkpatin.

Communiqué de presse

Présente dans le pays à travers sa société Arise Integrated industrial platforms (Arise Iip), chargée du financement, de la construction et de l’exploitation de la première zone industrielle intégrée du Bénin, Arise annonce l’approvisionnement des services de santé du pays en fournitures médicales critiques dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

La zone industrielle, en partenariat public-privé avec la République du Bénin, sera située à Glo-Djigbé dans la Commune d’Abomey-Calavi. Elle sera vouée à la transformation industrielle des produits agricoles locaux afin de permettre au Bénin de capitaliser sur ses richesses agricoles et de combler le manque à gagner du pays en matière de revenus et d’emplois dû à l’export actuel de produits en tant que matières premières brutes et non transformées. Arise Iip et le gouvernement du Bénin investiront prioritairement dans les capacités de transformation locale des produits agricoles, à l’instar de la noix de cajou, du coton, de l’ananas, du soja et du karité.

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, et face à la pénurie mondiale en équipements médicaux nécessaires pour lutter contre la pandémie, Arise estime qu’il est de son devoir de mettre l’ensemble de ses capacités logistiques et humaines à la disposition du peuple béninois. Le 29 mars, à 20 heures, des millions de masques, de vêtements de protection, de thermomètres, de caméras thermiques et de flacons de gel hydroalcoolique ont été réceptionnés par le ministre de l’Économie et des Finances, Monsieur Romuald Wadagni et par le ministre de la Santé, Monsieur Benjamin Hounkpatin.

Dans le cadre de la lutte mondiale contre le Covid-19, et conformément à sa mission de contribuer au développement économique, social et humain de l’Afrique, Arise va notamment livrer 7 millions de masques, 500 000 paires de gants et 20 caméras thermiques pour aider quatre de ses pays d’opération en Afrique à lutter contre cette pandémie. Cette initiative, qui vise à fournir un soutien significatif en prévision des besoins médicaux majeurs, est aussi une marque de gratitude et d’encouragement pour nos communautés et nos gouvernements partenaires.

L’engagement d’Arise envers les communautés est fort et sera maintenu en toutes circonstances.

Cotonou, 30 mars 2020

A propos d’Arise

Arise est une entreprise panafricaine de solutions d’infrastructures et de logistique qui développe des écosystèmes conçus pour faire prospérer l’Afrique. Nous identifions les opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers le continent et nous concevons, finançons, construisons et exploitons les infrastructures nécessaires au développement des entreprises et à la réalisation de leur potentiel. Nous développons nos écosystèmes industriels aux côtés de nos partenaires locaux et de nos gouvernements hôtes, avec le soutien de nos principaux actionnaires Olam, Ap Moller Capital et Africa Finance Corporation, afin de garantir que nos opérations aient le plus grand impact possible. Arise comprend aujourd’hui trois sociétés distinctes : Arise Integrated industrial platforms (Iip), Arise Ports & Logistics (P&L) et Arise Infrastructure services (Is).

A propos de la Zone industrielle de Glo-Djigbé

Le gouvernement témoigne sa reconnaissance aux donateurs

(Les canaux officiels de dons matériels et financiers rendus publics)

Le gouvernement est reconnaissant envers les généreux donateurs qui soutiennent son engagement face au Covid-19. Jouant la carte de la transparence, le Secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irenée Koupaki, renseigne à travers le communiqué ci-dessous publié, sur les canaux par lesquels les personnes désireuses de soutenir cette dynamique peuvent faire leurs dons.