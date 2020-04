LUTTE CONTRE LE COVID-19 : LA BANQUE MONDIALE APPUIE LE BÉNIN AVEC 10,4 MILLIONS DE DOLLARS

L’information a été rendue publique mardi 28 avril 2020 par communiqué de presse. Selon Atou Seck, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, ces appuis viennent renforcer la capacité de riposte du Bénin contre le Covid-19 et devront, par ricochet, rendre le pays plus résilient face aux urgences de santé publique. Il s’est également réjoui du fait que de nombreux équipements et matériels médicaux commandés soient déjà réceptionnés par les autorités béninoises. Le nouveau projet de préparation et de riposte contre le COVID-19 renforcera le système de surveillance des maladies, l’équipement des laboratoires et la capacité de dépistage et de confirmation des cas. Il renforcera également les capacités du personnel des centres de traitement ainsi que la sensibilisation des communautés. De même, il appuiera les mesures de distanciation sociale mises en place par le gouvernement. Il est à rappeler que ce nouveau financement porte désormais à environ 40 millions de dollars, le montant total alloué par la Banque mondiale au profit du Bénin pour faire face aux mesures d’urgence. Vingt millions de dollars ont été mobilisés à travers le programme d’amélioration des systèmes régionaux de surveillance des maladies (Redisse) et 10 millions de dollars par le biais du mécanisme d’intervention d’urgence (Cerc) à travers le projet de nutrition et de développement de la petite enfance (Pndpe).