Lutte contre le Covid-19 :Le gouvernement a reçu 2 179 362 307

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le gouvernement a reçu divers appuis financiers et matériels. Pour la traçabilité de la gestion de ces dons, le point des dons en numéraire et en nature au 15 mai 2020 a été fait sur le site www.gouv.bj/coronavirus.

2 179 362 307 de francs Cfa. C’est le point des dons en numéraire et en nature reçus par le gouvernement au 15 mai 2020 dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Ce point a été fait sur le site www.gouv.bj/coronavirus. Il prend en compte la période du 02 avril au 15 mai 2020. Le bilan était du 02 avril au 07 mai 2020 2 123 961 307. Ce point ne prend pas en compte les dons reçus des États, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale. Ils viennent des particuliers, mais surtout des structures privées installées au Bénin. Sur le site gouv.bj/coronavirus, le gouvernement remercie tous les donateurs pour leur engagement humanitaire et informe que « les dons financiers devront être adressés au ministère de l’Economie et des finances par chèques libellés au nom du Trésor public ou par virement sur le compte n° BJ660010010000010433

7563-Covid 19-Cotonou, ouvert dans les livres de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Quant aux dons en équipements et intrants médicaux, ils devront être adressés au ministère de la Santé.

Abdourhamane Touré