Lutte contre le Covid 19 : Le gouvernement lance la fabrication de masques artisanaux

Face au Covid 19 qui continue sa marche destructrice, le gouvernement a décidé de la production de masques artisanaux destinés au grand public. Ces masques réutilisables seront mis à la disposition de certains groupes socio-professionnels. Un appel à production normée de masques réutilisables est donc lancé à l’endroit des artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers, couturières et tailleurs au plan national afin de produire les masques en quantité suffisante. Tout artisan installé sur le territoire national et en mesure de fabriquer des masques respectant les spécifications prescrites dans les fiches techniques peut proposer sa production à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME). Ce qui est une aubaine est que toute production validée conforme sera payée comptant.