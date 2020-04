LUTTE CONTRE LE COVID-19: LE GOUVERNEMENT REMERCIE ET RASSURE LES AGENTS DE SANTÉ

« Le gouvernement leur renouvelle sa reconnaissance et ses encouragements, ainsi qu’à tous les autres acteurs de première ligne pour les efforts qu’ils fournissent inlassablement au service et aux

côtés de la population dans notre combat contre la pandémie ». Ce sont les mots d’encouragement du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, prononcés lors de son point de presse lundi 20 avril 2020, à l’endroit des agents de Santé. En effet, si à la date d’aujourd’hui, le gouvernement a pu contenir l’évolution de la maladie, c’est en partie en raison de l’implication et des efforts des agents de santé, qui sont les « pièces-maitresses » dans la bataille contre le virus. Ainsi, dans la nouvelle phase de la riposte qui commence, le gouvernement les veut « prêts physiquement et mentalement » et surtout

indemnes de covid-19. Pour Benjamin Hounkpatin, ils sont désormais « une cible prioritaire dans la nouvelle phase de la stratégie du gouvernement », et bénéficieront d’un dépistage gratuit et d’une prise

en charge adéquate.