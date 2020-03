Lutte contre le Covid-19:D’importants matériels attendus par le Bénin 

D’importants matériels pour lutter contre le Coronavirus sont attendus par le Bénin. Il s’agit de 200 appareils respiratoires et de plusieurs autres consommables et intrants de prévention comme les masques, gants etc commandés par le gouvernement. La réception sera faite dans les jours à venir par le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin, à l’aéroport de Cotonou. La commande des appareils respiratoires entre dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Lors de l’un de ses points de presse, samedi 21 mars 2020, le ministre Hounkpatin informait que l’Exécutif a lancé la commande de plusieurs matériels médicaux ainsi que des consommables et d’intrants indispensables dans le cadre de cette lutte. Avec ce lot de matériels, la prise en charge des personnes atteintes du Coronavirus deviendra encore plus aisée et la prévention plus renforcée.

Abdourhamane Touré