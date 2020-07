Lutte contre le Covid-19:La Banque mondiale appuie le Bénin avec 09 ambulances

By

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, la Banque mondiale vient une fois encore en appui au Bénin. A cet effet, elle a offert 9 ambulances équipées avec des matériels médicaux indispensables pour le transport d’un patient. C’est le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, qui a présidé la cérémonie de remise des dons, mercredi 15 juillet 2020 à Cotonou. Selon Melchior Aissi, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre les pandémies, l’opportunité a été donnée au Bénin de faire le choix des ambulances qu’ils désirent pour répondre au mieux à la crise sanitaire que le pays traverse. « La Banque mondiale a accepté que nous fassions des options et nous avons fait la plus haute option possible », a-t-il expliqué.

A sa prise de parole, Atou Seck, responsable des opérations de la Banque mondiale au Bénin, a témoigné sa satisfaction au gouvernement béninois dont l’engagement a permis d’anticiper sur les problèmes et de prendre les mesures idoines afin de dépister et de faire une bonne prise en charge des malades. A son tour, le ministre Benjamin Hounkpatin a témoigné sa reconnaissance à la Banque mondiale. « Ces ambulances sont médicalisées et ont à bord des équipements qui sont totalement au point », a-t-il affirmé. Il est à rappeler que ces ambulances viennent s’ajouter aux 10 autres déjà déployées sur le terrain. De même, depuis le début de la pandémie, la Banque mondiale a déjà mobilisé environs 40 millions de dollars pour accompagner le Bénin.

Léonce Adjévi