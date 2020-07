Lutte contre le Covid-19:La prière de la Tabaski exclusivement dans les mosquées

Dans le cadre de la célébration de la fête de la Tabaski au Bénin, la prière de l’Aïd Al-Kabir se fera exclusivement cette année dans les mosquées. Ainsi en a décidé l’Union islamique du Bénin (Uib), après une séance de travail avec le gouvernement. L’information a été rapportée hier mardi 28 juillet 2020 par Frissons radio. Interrogé sur les raisons de cette décision, le secrétaire général de l’Uib, Djalil Yessoufou, a déclaré que la mesure a été prise pour réduire le nombre de fidèles en cette période de lutte contre la pandémie du Coronavirus.

« Il serait mieux que ces prières-là soient célébrées spécialement et exceptionnellement pour cette année dans les mosquées où les prières de vendredi sont dites. Pour réduire, déconcentrer un peu, nous nous sommes accordés sur cela et nous pensons que c’est beaucoup plus gérable. Nous savons que dans un grand rassemblement, la propagation de la maladie de Coronavirus est plus rapide et donc il faut tout faire pour que les musulmans tout en priant évitent cette propagation et que chacun soit dans les lieux de prières et donc cela ne poserait pas un grand problème en disant cette prière de la Tabaski dans les mosquées de vendredi », a-t-il expliqué. Il est à rappeler que la célébration de la fête de la tabaski est prévue pour le 31 juillet 2020.

L.A