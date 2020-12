Lutte contre le Covid-19:Le gouvernement allège les mesures restrictives  (Reprise des activités sportives et culturelles)

Suspendues pour cause de Covid-19, les activités sportives et culturelles vont reprendre bientôt. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres lors de sa séance du mercredi 23 décembre 2020.

Bonne nouvelle pour les acteurs culturels et sportifs. Ils pourront reprendre leurs activités dans le strict respect des gestes barrières éditées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En effet, au regard de l’évolution de la situation et tenant compte de l’avis du comité technique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la reprise des activités sportives et culturelles. Les nouvelles prescriptions sont en cohérence avec la ligne suivie par le Bénin qui a décidé de s’ajuster en fonction de l’évolution de la maladie. Cet allègement des mesures de restriction collectives va impulser une reprise de certaines activités connexes à ces deux secteurs qui en souffraient et donc donner un nouveau souffle à l’économie. Ainsi donc, le Bénin s’ouvre davantage à une reprise normale tout en restant vigilant et en appelant à ne pas baisser la garde. D’où le rappel de la poursuite des mesures individuelles. C’est d’ailleurs pourquoi le Conseil a saisi cette occasion pour sensibiliser une fois encore l’ensemble de la population à l’observance stricte des mesures barrières : port systématique de masque, lavage des mains à l’eau et au savon ou désinfection des mains à l’aide de gel/solution hydroalcoolique, respect de la distance de sécurité sanitaire d’au moins un mètre. Il convient donc de saluer l’originalité des mesures prises par le gouvernement béninois pour gérer cette crise et ses effets.

J.S.B.