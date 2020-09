Lutte contre le Covid-19:Le gouvernement apporte un appui financier de 650 millions au Parlement

Le gouvernement du président Patrice Talon apporte un appui financier de 650 millions de francs Cfa à l’Assemblée nationale dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Cette allocation inscrite sur la ligne de crédit du budget de l’Assemblée nationale, gestion 2021, va permettre à la 8ème législature de faire face au cours de l’année 2021 aux charges relatives à l’éradication de ce mal du siècle. Pour le premier questeur de l’Assemblée nationale, le député Boniface Yèhouétomè, qui a abordé la question le jeudi 3 septembre 2020, lors de la 4ème session extraordinaire, le phénomène Covid-19 a été géré cette année avec contrainte.

Car, il s’agit d’une situation imprévue pour laquelle rien n’avait été prévu dans le budget 2020 de l’Assemblée nationale en vue d’y faire face. C’est ainsi, poursuit-il, qu’à la demande du président du Parlement, Louis Vlavonou, il a rencontré avec son adjoint, le 2ème questeur, André Okounlola Biaou, l’argentier national, Romuald Wadagni, aux fins de négocier un appui financier dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Cette doléance a porté ses fruits puisque le ministre de l’Economie et des finances était sur le point de reconduire le montant du budget 2020 à celui de 2021, conformément à la lettre de cadrage qu’il a envoyée à toutes les institutions de la République. Mais il a fini par accorder une rallonge budgétaire de 650 millions de francs Cfa. C’est ainsi que la cagnotte servira à couvrir non seulement les dépenses liées à la riposte au Coronavirus mais également les charges induites par les réformes opérées par le Parlement dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau Règlement intérieur qui prévoit entre autres, la mise en place de certaines nouvelles structures dont la Personne responsable des marchés publics et ses collaborateurs, la Cellule interne de contrôle des marchés publics, la Direction du service de l’information et de la communication (Dsic).

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)