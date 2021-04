Lutte contre le Covid-19:Les sites dédiés pour la vaccination

By

La campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre ce jeudi 1er avril 2021 dans les départements couverts par la première phase à savoir l’Atlantique, le Littoral, l’Ouémé et le Borgou. A cet effet, le Ministère de la santé a rendu public un communiqué qui renseigne sur les sites dédiés. Lire le communiqué.

Communiqué

Béninoises et béninois ! Chères populations !

La vaccination contre la Covid-19 démarre le jeudi I » avril 2021. Au cours de cette première phase, la vaccination se déroulera prioritairement dans les départements les plus touchés par la maladie: le Littoral, l’Atlantique, l’Ouémé et le Borgou et sur des sites dédiés. Seront vaccinés :

– le personnel de santé;

– les personnes souffrant d’une maladie comme le diabète, la drépanocytose, l’asthme, l’hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires ; les personnes âgées de 60 ans et plus.

Dans les autres départements, c’est uniquement le personnel de santé de 1ère ligne qui sera vacciné au cours de cette phase.

Pour bénéficier gratuitement de la vaccination, il suffit de vous rendre sur l’un des sites dédiés dès le jeudi 1er avril 2021 avec la preuve que vous êtes concerné pour vous inscrire. Un rendez-vous vous sera donné pour recevoir, dans les soixante-douze heures au plus tard, votre première dose de vaccin.

Deux doses de vaccin sont nécessaires pour être protégé contre le Covid-19. Vous recevrez un rendez-vous pour l’administration de la deuxième dose. Vous devez bien conserver le carnet de vaccination qui sera délivré.

Les sites dédiés pour la vaccination sont :

Dans le département de l’Atlantique :

Zone sanitaire Allada-Zè-Toffo

Commune d’Allada

Centre de Santé Agbanou

Centre de Santé Lon-Agomey

Centre de Santé Allada

Centre de Santé Sékou

Commune de Zè

Centre de Santé Adjan

Centre de Santé Tangbo Djèvié

Centre de Santé Zè

Commune de Toffo

Centre de Santé Aguè

Centre de Santé Toffo

Zone sanitaire Abomey-Calavi

Sô-Ava

Commune d’Abomey-Calavi

Centre Hospitalier Universitaire de Zone Abomey Calavi So-Ava

Centre de Santé Hêvié

Centre de Santé Kpanroun

Centre de Santé Togba

Centre de Santé Abomey-Calavi 1

Centre de Santé Abomey-Calavi 2

Centre de Santé Abomey-Calavi 3

Centre de Santé Abomey-Calavi 4

Centre de Santé Akassato

Centre de Santé Ouèdo

Centre de Santé Cococodji

Centre de Santé Dèkoungbé

Centre de Santé Godomey centre 1

Centre de Santé Godomey centre 2

Centre de Santé Godomey centre 3

Centre de Santé Godomey centre 4

Centre de Santé Womey

Commune de Sô-Ava

Centre de Santé Ahomey-Lokpo

Centre de Santé So-Ava

Centre de Santé Vekky

Zone Sanitaire Ouidah Kpomassè Tori-Bossito

Commune de Ouidah

Centre de Santé Djègbadji

Centre de Santé Ouidah I

Centre de Santé Pahou

Centre de Santé Ouidah III

Centre de Santé Avlékété

Commune de Kpomassè

Centre de Santé Kpomasse

Centre de Santé Aganmalome

Commune de Tori-Bossito

Centre de Santé Tori-Bossito

Centre de Santé Azohouè-Cada

Dans le département du Littoral :

Direction départementale de la santé du Littoral

Cnhu

Chu Mel

Zone sanitaire Cotonou 1-4

Centre de Santé Placodji

Centre de Santé Ahouanssori

Centre de Santé Cotonou 1

Zone sanitaire Cotonou 2 -3

Centre de Santé Avotrou

Centre de Santé Suru-Léré

Centre de Santé Ayélawadjè

Zone sanitaire Cotonou 5

Centre de Santé Saint Michel

Centre de Santé Zogbo

Centre de Santé Sètovi

Hôpital de Ménontin

Zone sanitaire Cotonou 6

Centre de Santé Akogbato

Centre de Santé Gbégamey

Centre de Santé Houénousssou

Centre de Santé Agongbomey

Centre de Santé Djomehountin

Dans le département de l’Ouémé :

Zone sanitaire Avrankou Adjarra Akpro-Missérété

Commune d’Avrankou

Centre de Santé Atchoukpa

Centre de Santé Avrankou

Centre de Santé Djomon

Commune d’Adjarra

Centre de Santé Adjarra

Centre de Santé Médédjonou

Commune d’Akpro-Missérété

Centre de Santé Akpro-Missérété

Centre de Santé Gomé-Sota

Zone sanitaire Porto-Novo Aguégués Sèmè-Podji

Commune de Porto-Novo

Centre de Santé Oganla

Centre de Santé Zèbou

Centre de Santé Ouando

Centre de Santé Dowa

Centre de Santé Houinmé

Centre de Santé Djègan-kpèvi

Centre de Santé Houssouko

Centre de Santé Tokpota

Commune des

Aguégués

Centre de Santé Houédomé

Commune de Sèmè-Podji

Centre de Santé Sèmé-KPodji

Centre de Santé Kraké

Centre de Santé Agblangandan

Centre de Santé Ekpè

Centre de Santé Djèffa

Zone sanitaire Adjohoun Bonou Dangbo

Commune d’Adjohoun

Hôpital de Zone Adjohoun

Centre de Santé Awonou

Commune de Bonou

Centre de Santé Bonou

Centre de Santé Atchonsa

Commune de Dangbo

Centre de Santé Dangbo

Centre de Santé Késsounou

Dans le département du Borgou :

Zone sanitaire Parakou N’Dali

Commune de Parakou

Centre Hospitalier Départemental Universitaire du Borgou

Centre de Santé de la Commune de Parakou

Centre de Santé Madina

Hôpital d’Instruction des Armées

Commune de N’Dali

Hôpital de Zone de Boko

Centre de Santé de N’dali

Centre de Santé de Gbegourou

Zone sanitaire de Tchaourou

Centre de santé Tchaourou

Centre de santé Tchatchou

Centre de santé Kika

Centre de santé Bétérou

Zone sanitaire Bembèrèkè Sinendé

Commune de

Bembèrèkè

Centre de santé Bembéréké

Centre de santé Ina

Centre de santé Bouanri

Centre de santé Gamia

Centre de santé Beroubouay

Commune de Sinendé

Centre de santé de Sinendé

Centre de santé de Sékéré

Centre de santé de Sikki

Centre de santé de Yarra

Zone sanitaire Nikki Kalalé Pèrèrè

Commune de Nikki

Centre de santé Nikki

Centre de santé Biro

Commune de Kalalé

Centre de santé Kalalé

Centre de santé Derassi

Commune de Pèrèrè

Centre de santé Péréré

Dans le département des Collines :

Hôpital de Zone Dassa

Dans le département du Couffo :

Hôpital de Zone Aplahoué

Dans le département de la Donga :

Hôpital de Zone Djougou

Dans le département de l’Alibori :

Hôpital de Zone Kandi

Dans le département de l’Atacora :

Centre Hospitalier Départemental Natitingou

Dans le département du Mono :

Centre Hospitalier Départemental Lokossa

Dans le département du Zou

Centre Hospitalier Départemental Abomey

Le ministre de la Santé rassure l’ensemble de la population que la vaccination couvrira progressivement l’ensemble du territoire et toute la population éligible résidente au

Bénin.

La vaccination contre le Covid-19 est efficace, sûre, volontaire et gratuite.

Faites-vous vacciner pour vous protéger et protéger les autres.

Pour plus de renseignements, veuillez appeler le 136.

Benjamin I. B. Hounkpatin

Ministre de la santé