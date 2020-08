Lutte contre le Covid-19:L’Uemoa appuie le Bénin avec 500 millions et des masques

L’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) accompagne les Etats membres dans la mise en œuvre des plans nationaux de riposte au Covid-19. En application des décisions de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation sous-régionale, la Commission va procéder jeudi 27 août 2020 à la remise de masques de protection et d’un chèque de 500 millions de FCfa au ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin.

Des masques de protection pour le grand public et le personnel de santé et un chèque de 500 millions de FCfa. C’est le don de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) au gouvernement béninois pour accompagner le plan national de riposte au Coronavirus. La remise des matériels et du chèque sera faite demain jeudi 27 août 2020 au Ministère de la santé par le représentant du président de la Commission, le commissaire chargé du département de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement, Jonas Gbian. Ce don intervient en application des décisions prises par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union lors de la session extraordinaire tenue par visioconférence le 27 avril 2020. En effet, au cours de ladite session, il a été décidé que la Commission de l’Uemoa, accompagne la mise en œuvre des plans nationaux de riposte pour limiter la propagation de la pandémie dans l’espace communautaire. Dans ce cadre, les ministres en charge de la Santé des 8 Etats membres, lors de leur réunion du 7 mai 2020 avaient pris les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre diligente des décisions et recommandations de la Conférence des chefs d’Etat. A l’issue de cette rencontre, ces derniers avaient retenu une liste d’intrants sanitaires prioritaires et proposé qu’ils fassent l’objet d’un achat groupé au profit des Etats. Après la mobilisation des fonds et l’achat des matériels, la Commission de l’Uemoa procède demain à la remise des masques destinés au personnel soignant et au grand public, ainsi que le chèque.

Serge Adanlao