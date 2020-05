Lutte contre le Covid-19:Près de 200 écoles et collèges retrouvent l’eau potable

By

La lutte contre le Coronavirus se mène sur plusieurs fronts pour endiguer et enrayer la pandémie au Bénin. En plus de la distribution des masques et d’autres mesures, le Conseil des ministres du mercredi 13 mai 2020, a décidé du règlement des arriérés de factures de consommation de certains établissements scolaires publics.

Près de 200 polices d’abonnement à la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) résiliées, mais sauvées dans des établissements scolaires en situation de défaut de paiement de factures de consommation d’eau, factures accumulées sur plusieurs années. C’est à cette situation que le gouvernement vient d’apporter la solution appropriée à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 13 mai 2020. Car, à l’heure actuelle, la fourniture d’eau potable est suspendue dans ces établissements. Un état des lieux a révélé, tant en milieu urbain que rural, au niveau des écoles primaires, 175 polices d’abonnement souscrites au réseau de la Soneb résiliées sur 1104 ; et pour les établissements d’enseignement secondaire, 22 polices d’abonnement résiliées sur 260. Tenant compte de l’urgence de la situation, le Conseil a décidé de prendre en charge les frais nécessaires à la remise en état de marche des installations. L’objectif est de permettre aux nombreux apprenants de ne pas manquer d’eau potable à l’école. Cette mesure est d’autant plus nécessaire qu’elle entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, avec la reprise des cours au niveau des écoles et collèges publics. C’est donc une véritable opération de sauvetage qu’enclenche l’Exécutif, car le gouvernement avait entièrement libéré, ces trois dernières années, les subventions de fonctionnement desdits établissements. Lesquelles subventions devraient servir, entre autres, au paiement de ces factures. Malheureusement dans beaucoup d’établissements, ces factures n’ont pas été liquidées, entraînant la résiliation des abonnements.