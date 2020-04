Lutte contre l’insécurité à Cocotomey:Un malfrat mis hors d’état de nuire

Le hors-la-loi, du nom de Dodji tentait d’attaquer un opérateur économique, non loin de la pharmacie Concorde de Cocotomey. Il a été tué dans les échanges de tirs avec les éléments de police de Godomey. Dodji est auteur de plusieurs braquages et cambriolages dans la zone dont ceux du 02 mars et du 19 avril 2020. Le bandit avait sur lui un pistolet automatique de fabrication artisanale et des gris-gris. Une enquête est ouverte afin de mettre la main sur son acolyte.