Mairie de Cotonou:La Sg et la Sga relevées de leurs fonctions

Christiane Solange Sogbé et Ginette Danielle Azagnandji ne sont plus respectivement secrétaire générale et secrétaire générale adjointe de la mairie de Cotonou. Elles ont été relevées de leurs fonctions par le maire intérimaire, Handix Ahouandjinou. C’est à travers un arrêté municipal en date du lundi 7 septembre 2020 que le premier adjoint au maire a mis fin aux fonctions des deux secrétaires. Pour le moment, les raisons de leur remplacement sont encore inconnues. L’intérim des deux postes est confié au directeur des services économiques et financiers pour les fonctions de secrétaire général puis à la directrice des services à la population pour le poste de secrétaire générale adjointe.

Florine Eba Dovi (Stag)