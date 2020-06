Maîtrise d’énergie et efficacité énergétique:Plus d’importation d’appareils énergivores à partir du 30 juin

La récréation est terminée. C’est ce que semble dire le gouvernement en décidant de mettre fin à l’importation d’équipements énergivores dès le 30 juin 2020. Cette décision, selon le ministre de l’Energie, entre dans le cadre du 4ème projet phare du gouvernement dans le secteur de l’Energie qu’est la maîtrise d’énergie et l’efficacité énergétique. En effet, l’Exécutif, constatant que les équipements électriques importés sont énergivores et ne respectent pas toujours les règles de sécurité, a pris en Conseil des ministres un décret fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d’étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin. Pour Jean-Claude Houssou, le démarrage de ce projet apparaît comme une nouvelle ère qui s’ouvre sur le secteur énergétique. Désormais, a-t-il martelé, les populations sauront choisir en connaissance de cause leurs appareils électroménagers et lampes. En ce qui concerne les dispositions pratiques prises pour la mise en œuvre efficiente du projet, le ministre de l’Energie a informé que 18 mois ont été donnés à l’ensemble des parties prenantes. Le bras opérationnel de ce projet est l’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (Aberme). Elle aura pour tâche de coordonner et de suivre les activités nécessaires à la mise en œuvre de ces normes d’étiquetage. Ensuite, elle apporte un soutien technique à tous les acteurs de la chaîne d’importation d’équipements électroménagers. De même, elle devra, avant toute importation, délivrer le certificat de conformité aux normes de performances énergétiques. Elle a aussi pour charge de vérifier la conformité et la sincérité des informations fournies par l’importateur à travers la plateforme mise en place en collaboration avec le Guichet unique du commerce extérieur (Guce).