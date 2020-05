Majorité présidentielle : Un score flatteur

On connaît désormais l’envergure de chaque parti après les Communales et les municipales de mai 2020. Les deux partis de la majorité présidentielle, à savoir, l’Union progressiste (Up) et le Bloc républicain (Br) s’en sortent respectivement avec 39,97% et 37,38% des suffrages exprimés au plan national. Au total, les partis du pouvoir totalisent 77,35%. Il s’agit d’une sacrée performance enregistrée par les caciques du pouvoir. C’est le fruit de la réforme politique instaurée par le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Cette réforme est à saluer, car les petits partis se sont dissous laissant place aux grands blocs. Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, les Béninois n’auront que trois formations politiques pour les élections à venir. Une première dans l’histoire du pays. Mais, en réalité, il s’agit d’un score flatteur pour l’Up et Le Br. Ce score ne voudra nullement signifier que ces deux blocs ont réussi à quadriller tout le territoire. En effet, ces élections se sont déroulées dans un contexte lié à la pandémie du Coronavirus. Ainsi, de peur de contracter cette pathologie, beaucoup sont restés chez eux. D’autres aussi n’ont pas exprimé leurs suffrages compte tenu de l’appel au boycott lancé par des hommes politiques du camp d’en face. Face à cette tangible réalité où environ 50% des Béninois ne leur ont pas donné leur caution, les partis Union progressiste et Bloc républicain doivent-ils se satisfaire d’avoir gagné les élections ?