Malversations financières:L’ex-régisseur du Cos-Lépi devant la Criet

L’ex régisseur du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi), Rafiou Sorokou, n’est plus libre de ses mouvements. En cavale depuis le 8 juillet 2020, il a été arrêté et gardé à vue à la Brigade économique et financière (Bef). Il sera présenté dans les tout prochains jours au Procureur spécial de la Criet. Pour rappel, l’ex-régisseur a pris la poudre d’escampette suite à une mission diligentée par le Ministère de l’Economie et des finances à son service pour des soupçons de malversations financières.

