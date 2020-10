Marc Vizy, nouvel ambassadeur de France chez le ministre des Affaires étrangères:« Le partenariat avec le Bénin sera poursuivi dans d’autres domaines »

Le nouvel ambassadeur de la France au Bénin est au Bénin. Marc Vizy a été reçu en audience le jeudi 1er octobre 202 par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Pour le successeur de Véronique Brumeaux, le partenariat avec le Bénin est un partenariat riche qui s’exprime dans de nombreux domaines comme la santé, l’énergie et l’agriculture. La coopération devra se poursuivre dans d’autres domaines notamment celui culturel avec la restitution des biens culturels sur lequel les deux personnalités ont échangé. « Nous avons pu constater que la France et le Bénin partagent des valeurs communes et une vision commune de ce dossier », a fait savoir Marc Vizy. En guise de rappel, il fait remarquer que la France est présente au Bénin sous plusieurs formes. « Elle est présente d’abord avec une communauté d’environ 4000 personnes dont une majorité de Franco-béninois. Elle est présente par ses entreprises qui jouent un rôle important et qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du Programme d’actions du gouvernement (Pag). C’est pour cela que nous avons de nombreux chantiers qui concourent à des chantiers et investissent ici », a confié le numéro 1 de la diplomatie française au Bénin. En attendant de remettre ses lettres de créance au président de la République, Marc Vizy « brûle d’impatience de se rendre sur le terrain pour découvrir le Bénin dans sa splendeur ».

A.T.