Marché financier de l’Umoa:Le Bénin lève 38 milliards de FCfa

Le Bénin joue à fond la carte de sa crédibilité au plan régional. Il a décroché le 6 février 2020 38 milliards 500 millions de FCfa sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa) sur 35 Milliards de FCfa mis en adjudication.

Le Bénin vient de bénéficier, sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), de 38,500 milliards de FCfa. Selon l’agence Umoa-Titres, cette somme a été récoltée à l’issue de son émission d’obligations assimilables du trésor à 60 mois. Le montant mis en adjudication par le pays était de 35 milliards de FCfa. Cette performance constitue une belle perspective pour la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Le montant global des soumissions provenant des investisseurs était de 61,104 milliards de FCfa. Il faut noter que le taux de couverture du montant mis en adjudication est de 174,58%. Sur le montant global des soumissions, l’émetteur a rejeté 22,604 milliards et retenu 38, 500 milliards, soit un taux d’absorption de 63,01%. Le prix moyen pondéré s’est situé à 9894 et le prix marginal à 9825. Quant au rendement moyen pondéré, il se situe à 6,25%. Le remboursement de ces titres se fera en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 7 février 2025 et le paiement des intérêts sur la base d’un taux de 6% l’an dès la première année.

AT