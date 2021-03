Mariam Chabi Talata face au monde universitaire :« Le développement n’est plus un rêve inaccessible au Bénin »

L’amphi Idriss Deby de l’Uac a connu une des ses plus rares affluences l’après-midi du jeudi 25 mars 2021. Et pour cause. Dans le cadre de la prochaine Présidentielle, les étudiants étaient venus nombreux écouter la colistière du chef de l’Etat Patrice Talon, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata. Au centre des préoccupations, le programme du duo Talon-Talata, et surtout le monde universitaire. Selon la colistière, l’heure du développement a sonné et pour avoir déjà vu le président Talon à l’œuvre ces cinq dernières années, les Béninois savent désormais à quoi s’en tenir. Membre de l’Union progressiste (Up), Mariam Chabi Talata a par ailleurs salué la réforme du système partisan, sans laquelle une femme comme n’aurait pas pu être choisie comme colistière ». Pour sa part, la représentante des étudiants, Adélaïde Afodji, a salué la politique de modernisation des universités nationales entamées sous le président Talon. Depuis 2016, a-t-elle rappelé, 9, 2 milliards Cfa ont été consacrés chaque année aux allocations de bourses et secours pour 27,5 millions d’étudiants. Up, Mariam Chabi Talata a par ailleurs salué la réforme du système partisan, sans laquelle une femme comme elle n’aurait pas pu être choisie comme colistière.

Wilfrid Noubadan