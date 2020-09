Mariama Baba-Moussa sur la gouvernance sous le Nouveau départ:« Ce qui a été fait en quatre ans est énorme »

La gouvernance sous le règne du Nouveau départ force admiration. La députée Mariama Baba-Moussa du parti Bloc républicain en a la certitude. Sur l’émission « L’Entretien » de la chaîne de télévision « E-Télé » ce dimanche 30 août 2020, l’élue de la 8ème circonscription a dit toute sa satisfaction par rapport aux œuvres de développement du chef de l’Etat. Selon elle, beaucoup d’avancées sont notées. Dans la fonction publique par exemple, elle note que la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics enclenchée depuis avril 2016 porte des fruits. « Aujourd’hui, un cadre de la fonction publique, avant de poser un acte répréhensible, réfléchit dix mille fois d’abord. Et quand on le surprend, il est sanctionné avec la dernière rigueur », a-t-elle fait observer. L’ancienne Directrice générale des impôts et des domaines n’a pas occulté les progrès enregistrés dans les secteurs de l’Eau, de l’Energie, de la Santé, des Infrastructures, du Cadre de vie et de l’Economie. « Ce qui a été fait en quatre ans est énorme. C’est inimaginable », a-t-elle confié. Face à ces réalisations, Mariama Baba-Moussa a confié son désir de voir le président Patrice Talon continuer l’aventure à la tête de l’Etat béninois au-delà de 2021. «Patrice Talon est la voie à suivre», a-t-elle insisté.