Match Sierra Léone vs Bénin :La liste des Ecureuils dévoilée

En conférence de presse hier mercredi 26 mai 2021, le sélectionneur national, Michel Dussuyer, a dévoilé la liste des 23 Ecureuils retenus pour l’expédition sierra léonaise. C’est dans les locaux du ministère des Sports et des loisirs que Michel Dussuyer a donné le nom des ambassadeurs béninois pour l’ultime journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2022.

Au poste de gardien de but le technicien a fait appel au gardien de Dijon Saturnin Allagbé, Fabien farnolle, Dine C. Kakpo. En défense, on retrouve Khaled Adenon, Moïse Adilehou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Djalilou Ouorou, Yohan Roche, et Olivier Verdon. En milieu de terrain, Jordan Adeoti, Mateo Ahlinvi, Jérôme Bonou, Rodrigue Kossi, Djiman Koukou, Junior Olaïtan, Anane Tidjani. En attaque, on retrouve Jodel Dossou, Marcellin Koukpo, Steeve Mounié, Michaël Pote, Sègbé Azankpo et Cébio Soukou.