Mca-Bénin II:Les différentes réalisations en trois ans de mise en œuvre

Le deuxième Compact du Millennium challenge account (Mca-Bénin II) est dans sa troisième année exécution. Pour marquer cet anniversaire, une visioconférence de presse a été organisée jeudi 25 juin 2020, à Cotonou en raison de la pandémie du Coronavirus. Les journalistes ont communiqué avec le directeur résident du Millenium challenge corporation (Mcc), Christopher Broughton, le coordonnateur national du programme, Gabriel Dègbègni et le directeur des opérations du Mca-Bénin II, Joël Akowanou.

Les réalisations du Millennium challenge account (Mca-Bénin II) en trois ans sont désormais connues du public béninois. A la faveur d’une visioconférence, les différents représentants du Mca-Bénin II ont fait le point des actions menées et annoncé celles majeures prévues pour les 12 prochains mois. Il ressort des explications du coordonnateur national qu’au bout des trois premières années de mise en œuvre de ce compact du Mca, les statistiques affichent 30% de taux de réalisation physique, 78% de taux d’engagement et 22% de décaissement. Au cours des 12 derniers mois, plusieurs réalisations ont été faites dans les quatre projets du compact que sont : les réformes politiques et le renforcement institutionnel, la production de l’électricité, la distribution de l’électricité et l’accès à l’électricité hors-réseau. Au nombre de ces dernières, le Coordonnateur national, Gabriel Dègbègni a cité entre autres, l’amélioration de la gouvernance et de la gestion de la Sbee, la réalisation des études, le renforcement des institutions dont la mise en place de l’Autorité de régulation de l’électricité (Are) avec la mise en œuvre de son cadre d’intervention, les activités de formation et de renforcement de capacités, les activités de communication et de sensibilisation sur les questions énergétiques et la mise en œuvre de l’initiative Entrepreneur féminin dans le domaine de l’énergie (Wee initiative) qui a permis la sélection de 25 entreprises bénéficiaires à l’intention desquelles des formations de tous genres ont été organisées. Au nombre des difficultés rencontrées, Gabriel Dègbègni a mis l’accent sur la pandémie du Coronavirus dont l’avènement a joué sur le chronogramme des activités dont seules celles qui peuvent être menées à distance ou sans risque de contamination, ont été effectivement exécutées. Le directeur des opérations, Joël Akowanou, quant à lui, a exposé les grandes lignes du calendrier de la quatrième année du Mca-Bénin II. Les actions à mener sont entre autres, la poursuite de la dynamique proposée par le gouvernement béninois, l’amélioration de la gouvernance au niveau de la Sbee, l’appui à la sélection des Ipp et la mise à disposition de sites, le démarrage de la construction du siège de l’Are et la poursuite des travaux de renforcement et de modernisation du réseau de distribution. Rappelons que le programme Mca-Bénin II s’étend sur cinq ans en vue de la disponibilité d’une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable. A juste titre, quatre projets du gouvernement béninois sont en cours de mise œuvre dans le secteur de l’énergie. Cofinancés par les Etats-Unis d’Amérique à travers le Mcc et l’Etat béninois, ils aboutiront à l’augmentation de 66 Mégawatts, la capacité du Bénin à produire sa propre électricité.