Médiateur de la République:Joseph Gnonlonfoun envoie son personnel en mission

Le Médiateur de la République Joseph Gnonlonfoun a procédé le mardi 23 février 2021, à la remise de Lettres de mission aux secrétaire général, directeurs et délégués régionaux de l’institution. La cérémonie s’est déroulée au siège de l’institution.

En remettant les lettres de mission à ses collaborateurs, Joseph Gnonlonfoun, a mis l’accent sur l’article 51 du statut général de la fonction publique. Pour lui, cet article dispose « il est établi au début de chaque année des lettres de mission, des contrats d’objectifs et des fiches d’indication des attentes dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats ». C’est ce qui justifie en réalité la remise de lettre de mission aux collaborateurs du Médiateur de la République. Cela, afin que des solutions équitables soient trouvées aux préoccupations des citoyens parce que les agents préposés à cette tâche sont diligents et sont des collaborateurs attentifs et sérieux, dévoués accomplissant leur mission avec compétence. Au nom du personnel, le secrétaire général du Médiateur de la République, Vincent Lézinmè a rassuré Joseph Gnonlonfoun pour son engagement à accomplir la mission à eux confiés avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution de la République.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé- Plateau)