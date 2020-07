Mesures sociales pour atténuer les effets du Covid-19:La 2ème vague des bénéficiaires bientôt payée 

Les couches socioprofessionnelles touchées par les mesures de lutte contre le Coronavirus, qui ont fourni les informations entre-temps demandées par le gouvernement et ne sont pas encore entrées en possession de leur subvention auront le sourire aux lèvres dans les tout prochains jours. A la suite des bénéficiaires de la première vague, ils recevront aussi les transferts monétaires via Mobile money ou Moov money. De sources proches du Ministère des affaires sociales et de la microfinance, une dizaine de milliers de personnes des trois catégories socioprofessionnelles à savoir les promoteurs de bars et restaurants ainsi que leurs employés, les conducteurs de taxi-ville et les artisans (coiffeurs, coiffeuses, couturières, tisserands etc.) non-satisfaites pour diverses raisons seront cette fois-ci à l’honneur. Les structures des Ministères de l’économie et des finances, des Affaires sociales et de la microfinance puis des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi travaillent d’arrache-pied pour rendre effective la décision gouvernementale courant cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Les conditions pour bénéficier de la subvention n’ont pas varié. Il suffit de se faire enregistrer préalablement sur la plateforme du gouvernement, de disposer de son récépissé Ravip, d’avoir confirmé l’enregistrement dans un Centre de promotion sociale (Cps) et de s’assurer que le numéro de téléphone utilisé est celui qui est communiqué au cours de l’enregistrement.

