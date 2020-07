Mesures sociales pour atténuer les effets du Covid 19:Les virements effectifs depuis hier 

De la promesse, le gouvernement passe à l’action dans le cadre des mesures sociales d’atténuation des effets du Covid-19. Depuis hier, mercredi 8 juillet 2020, l’opération de virements électroniques (mobile money) des subventions aux artisans, promoteurs de bars et restaurants affectés par les mesures anti Covid a démarré. De sources dignes de foi, tous les corps de métiers impactés par la pandémie avec les artisans en premier lieu devront être payés au plus tard ce jeudi 9 juillet. Environ 5 milliards de FCfa sont prévus pour être distribués entre hier et aujourd’hui. Pour rappel, l’annonce de la mise à disposition de ces fonds a été faite le samedi 27 juin 2020 par le gou-vernement au cours d’une conférence de presse animée par cadres des Ministères du plan, des affaires sociales et des finances.

Abdourhamane Touré