Microfinance :La 1ère session ordinaire 2020 du Comité national lancée

La première session ordinaire du Comité national de microfinance (Cnm) s’est ouverte, hier mardi 30 juin 2020. Les travaux ont été lancés par Natacha Kpochan Razaki, directrice de cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Deux projets seront présentés au cours des assisses. Il s’agit du projet accès indirect des Systèmes financiers décentralisés (Sfd) aux systèmes de paiement régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et du projet interopérabilités des services numériques dans l’Uemoa. La situation des Sfd face à la pandémie du Covid-19 sera également abordée. Le Comité national de microfinance est un creuset de réflexion qui permet la mise en œuvre des actions idoines pour le bien-être des populations, notamment les couches défavorisées. Il regroupe les représentants du gouvernement, les associations professionnelles des Sfd, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), les Partenaires techniques et financiers et les clients des Sfd. Les participants à la session devront échanger sur les voies et moyens pour l’atteinte des objectifs du Comité qui sont entre autres, la finalisation du processus d’actualisation du document de politique de développement et de la microfinance, l’élaboration avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la stratégie nationale d’inclusion financière, l’identification des actions pour le financement des activités agricoles et la promotion des innovations financières. Au nombre desdites innovations, la finance digitale, le renforcement d’une part, des actions de professionnalisation des Sfd avec accent sur l’éducation financière des clients et l’accès des Sfd aux ressources financières adaptées d’autre part.