Ministère de la défense nationale:Un budget pour la pérennisation de la défense de l’intégralité du territoire

C’est Fortunet Nouatin qui est allé, mardi 24 novembre 2020, défendre en personne le budget alloué au Ministère de la défense natioanle pour le compte de l’année 2021. le ministre, il faut que l’Assemblée nationale donne des moyens à son département afin d’assumer ses missions, dont la première est la défense de l’intégrité du territoire. A cette mission première, vient s’ajouter une deuxième qui est de participer à la sécurité des personnes sur toute l’étendue du territoire national. Dans un pays de chaos, les investisseurs ne viennent pas. Donc, pour attirer les investisseurs, il faut assurer un climat de paix et de sécurité. Les députés ont compris l’enjeu qu’est la défense de l’intégrité territoriale, mais aussi par rapport à la défense contre les nouvelles menaces récurrentes, notamment le terrorisme, les enlèvements et les conflits inter-ethniques et sur le devenir du Lycée militaire de Natitingou et le Prytanée militaire de Bembèrèkè.

A-A. (Corresp. Ouémé-Plateau)