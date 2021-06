Ministère de la Santé:Le combat de la conformité des médicaments aux normes engagé

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, l’Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé et de l’eau (Ancq) du Ministère de la santé assure la coordination et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de contrôle de qualité des produits de santé. Ainsi, le Directeur général de l’Ancq et son équipe entreprennent depuis hier, lundi 31 mai 2021, en collaboration avec les organes de régulation notamment l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (Abrp), une mission de surveillance nationale de la qualité des médicaments dont l’objectif est de garantir à la population béninoise la circulation de médicaments de bonne qualité. Des prélèvements d’échantillons de médicaments sont faits sur toute l’étendue du territoire dans les structures grossistes répartiteurs, les Centres de santé de commune et d’arrondissement (Csc et Csa), les Hôpitaux de zone (Hz), les Centres hospitaliers universitaires départementaux (Chud), les Dépôts répartiteurs de zone sanitaire (Drzs), les Officines de pharmacie et les dépôts pharmaceutiques. Ces médicaments une fois prélevés sur toute l’étendue du territoire béninois seront analysés au Laboratoire de ladite Agence afin de vérifier leur conformité aux normes et référentiels internationaux.

Serge Adanlao