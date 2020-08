Ministère du plan et du développement:Alastaire Alinsato nommé directeur de cabinet

Quatre nominations ont été prononcées au Ministère d’Etat chargé du plan et du développement à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 19 août 2020. Le nouveau directeur de cabinet de ce département ministériel a nom Alastaire Alinsato. Il remplace Rufino d’Almeida élu maire de Bohicon. Meangoua Armelle Coralie Ahamidé prend pour sa part, la tête du secrétariat général. Rachidi Radji et Amine Alassane sont respectivement nommés Conseiller technique au suivi du capital humain et Directeur départemental du plan et du développement de l’Alibori.

Marcus Koudjènoumè