Ministère du plan et du développement:Bio Tchané promet de meilleures conditions au personnel féminin

Les femmes du Ministère du plan et du développement ont poursuivi hier jeudi 12 mars 2020, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Avec à leurs côtés, le ministre d’Etat, chargé du Plan et du développement, elles ont, au cours d’un déjeuner, discuté des problèmes auxquelles elles sont confrontées dans l’exercice de leurs fonctions. En bon père de famille, Abdoulaye Bio Tchané a, après avoir écouté religieusement les doléances de son personnel féminin, salué la bonne atmosphère qui règne au sein du département.

Par rapport aux doléances relatives à la formation, aux matériels de travail et aux effectifs, formulées par les femmes de la Direction départementale Atlantique-Littoral du Mpd, de la Direction de la programmation et de la prospective et du Centre de partenariat et d’expertise pour le développement durable (Cped), l’autorité ministérielle a pris des engagements pour leur satisfaction. « Sans entrer dans les détails, je peux vous dire que des instructions sont données au Secrétaire général et au Directeur administratif et financier pour que les réponses appropriées soient apportées à ces sujets », a annoncé le ministre d’Etat.

En ce qui concerne l’équipement informatique, il a promis de veiller à ce que tous les cadres du Ministère disposent chacun d’un ordinateur pour travailler. Par rapport au recrutement, Abdoulaye Bio Tchané a rappelé que ce n’est pas le moment pour l’Etat de recruter de manière additionnelle. « Ce qu’il faut faire, c’est d’améliorer les conditions de ceux qui sont là », a-t-il souligné. Restant dans la ferveur du 8 mars, il a eu quelques mots bienveillants à l’endroit de ses collaboratrices. « Nous tenons particulièrement à vous célébrer dans le Ministère parce que c’est vous qui participez à sa vie active », a laissé entendre le numéro 2 du gouvernement. Les femmes retraitées du Ministère ont été aussi associées à l’événement. En guise de remerciement pour les loyaux services qu’elles ont rendus à la Nation, un présent a été offert à chacune d’elles.

Serge Adanlao