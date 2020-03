Mis en quarantaine à Cotonou à cause du Coronavirus:Les premières impressions d’Emmanuel Adébayor

La quarantaine à Lomé comme au Bénin, je me sens comme un Béninois », ce sont les premiers mots de l’international footballeur togolais, Emmanuel Adébayor, à sa descente d’avion à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou le dimanche 22 mars 2020. Il est mis en quarantaine dans le cadre des mesures préventives édictées par le gouvernement contre la propagation du Coronavirus. Lire la substance de sa déclaration.

«Je ne suis pas Béninois, mais j’adore le Bénin parce que c’est un pays à côté de mon pays, le Togo. J’ai beaucoup d’amis béninois dont des footballeurs et le ministre des Sports. Par rapport à la mise en quarantaine, la santé avant tout. Elle est plus importante que tout ce qu’on a eu à faire. J’y suis habitué. En qualité de footballeur, je passe assez de temps à la maison. Ce qui va être difficile, c’est que je ne suis pas avec ma famille. Mais il y a WhatsApp, Skype et Messenger qui vont me permettre d’être en contact avec eux toutes les heures. La mise en quarantaine à Lomé comme au Bénin, je me sens comme un Béninois. Donc, ça ne me dérange pas du tout ».

Abdourhamane Touré