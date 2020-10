Mise en place d’une Unité spéciale d’intervention des ambassades (Spear):Les Etats-Unis et le Bénin signent une lettre d’accord

L’ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin Patricia Mahoney, et le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Sacca Lafia, ont signé une lettre d’accord permettant de mettre en place au Bénin, l’équipe du Programme spécial de renforcement et d’intervention des ambassades dénommé Spear en anglais. La cérémonie de signature s’est tenue au Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique le 1er octobre 2020.

Communiqué

D’un coût de six milliards de francs Cfa, Spear est un programme de cinq ans offrant un entraînement à des agents des forces de l’ordre spécialement sélectionnés dans les pays hôtes participants, dont le Bénin, afin de leur permettre d’intervenir en quelques minutes en cas d’urgence impliquant des installations ou du personnel diplomatique américain. L’équipe Spear peut aussi répondre à d’autres situations d’urgence ou à des actes terroristes.

« Dans le cadre de ce programme, un formateur hautement qualifié assurera la formation continue de l’équipe Spear et lui apportera des conseils sur la formation et les tactiques modernes, » a déclaré l’Ambassadeur Mahoney. « Il faut souligner que l’équipe commencera avec 24 membres de la Police républicaine, puis 24 autres officiers s’y ajouteront dans un délai de 12 à 18 mois, ce qui portera l’effectif total de l’unité à 48 personnes. »

Une fois l’équipe pleinement fonctionnelle, un cadre d’instructeurs se chargera de former encore plus d’unités de la Police Républicaine afin de les doter rapidement d’une capacité de réponse tactique.

« Le programme Spear démontre jusqu’où nous pouvons aller ensemble et témoigne du partenariat et de la coopération entre le Bureau régional de sécurité, la Direction générale de la Police républicaine (Dgpr) et le Ministère de l’intérieur, » s’est réjouie l’Ambassadeur Mahoney. « L’approbation de la mise en place d’une équipe Spear au Bénin est un exemple de la reconnaissance commune du fait que la région de l’Afrique de l’Ouest est confrontée à des menaces accrues provenant de l’extérieur de ses frontières, menaces auxquelles nous devons faire face ensemble. »

La chef de la mission américaine au Bénin a exprimé sa conviction que Spear deviendra une unité admirée pour son professionnalisme, son dévouement et son engagement à assurer la sécurité des citoyens du Bénin et de tous ceux qui vivent à l’intérieur de ses frontières.

Le programme Spear a été déjà été mené dans d’autres pays africains tels que le Mali, le Sud Soudan, et le Kenya.

Cotonou,

1er octobre 2020