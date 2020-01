Mission du président de la République à Washington :Les grands succès de l’offensive économique

Le chef de l’Etat poursuit son offensive diplomatique pour révéler le Bénin à Washington. Le président de la République enchaîne sans relâche les séances de travail. Conformément à son agenda, Patrice Talon s’est rendu au bureau de l’Usaid hier, jeudi 30 janvier 2020, pour promouvoir les potentialités de développement dont dispose le Bénin.

A Washington depuis le dimanche 26 janvier 2020 dans le cadre d’une mission économique et stratégique, le président Patrice Talon s’est entretenu avec l’administrateur de l’Agence américaine pour le développement international, Mark Green. A cette occasion, le chef de l’Etat s’est félicité des bonnes relations qui existent entre le Bénin et les Etats-Unis ainsi que l’appui de l’Usaid aux efforts de développement du Bénin. Le président Talon a rassuré Mark Green quant à sa détermination et celle de son gouvernement à poursuivre les efforts dans le cadre de la réduction de la pauvreté, de la lutte contre la corruption et de l’amélioration des conditions de vie des populations béninoises. Poursuivant sa marche irrémédiable vers le développement, le président de la République a eu des échanges bien nourris avec l’administrateur du Millénium challenge corporation. Les activités du compact ont permis de mettre en œuvre des réformes structurantes pour assurer l’équilibre financier du secteur de l’énergie, la promotion des producteurs privés d’électricité, la promotion des énergies renouvelables et de l’électrification hors réseau.

Le chef de l’Etat s’est réjoui de l’état de la coopération entre le Bénin et le Millénium challenge corporation. Au terme des échanges, l’administrateur du Mcc a promis de renforcer la coopération dans tous les domaines. « Nous avons eu l’honneur de nous réunir avec le président Talon. C’était une merveilleuse réunion. Nous avons un partenariat très fort, très solide avec le Bénin et nous attendons avec impatience de continuer ce progrès dans tous les domaines, les indicateurs que nous nous sommes fixés. Nous allons avoir un avenir brillant dans ce partenariat entre le Mcc et le Bénin qui mènera à la réduction de la pauvreté par le biais de la croissance économique», a fait observer l’administrateur du Millénium challenge corporation.

Kristalina Georgieva satisfaite de la gouvernance Talon

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a décerné un satisfecit au président Patrice Talon pour la forte croissance économique enregistrée par le Bénin. C’était au cours de sa rencontre avec le président de la République. Au cours de cette réunion, les deux personnalités ont passé en revue le Programme économique et financier 2017-2020 en cours de mise en œuvre, et pour lequel le Fmi apporte un appui technique et financier important au Bénin. « C’est une opportunité d’échanger avec le président du Bénin et il nous a fait part des réformes qu’il a engagées dans son pays, surtout avec la rigueur et la discipline qu’il a imposées dans sa gouvernance. Les projets que nous soutenons au Bénin ont connu du succès. Ce qui témoigne aujourd’hui du niveau élevé de la croissance économique du Bénin. C’est très important de saluer le leadership, le type de gouvernance et la politique intérieure mise en place dans le pays pour le développement des affaires », a fait oberver Kristalina Georgieva. Pour elle, cela facilite les nombreux financements et la confiance que le pays obtient des partenaires. « Le président Patrice Talon devrait donc continuer la mise en œuvre des réformes qu’il mène. Ainsi, le Bénin restera en bonne position pour l’obtention des investissements. Les populations béninoises auront donc une éducation de qualité et une forte économie ». a-t-elle souligné.

Meilleur avenir pour les projets

La visite de travail du chef de l’Etat à Washington marquée par trois jours d’intenses travaux menés avec détermination et abnégation témoigne de la bonne marche de la diplomatie béninoise et de la forte coopération économique entre le Bénin et les Etats-unis. Cette offensive diplomatique du chef de l’Etat est un véritable succès puisque son leadership et sa gouvernance ont été reconnus et salués aussi bien par le Fmi que le Mcc. Une reconnaissance qui augure d’un avenir meilleur pour la suite de la mise en œuvre des projets auxquels tient le président Talon, car au terme de son périple aux Etats-unis, il a eu le soutien des partenaires et institutions américains.

Abdouhramane Touré