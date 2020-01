Mission économique et stratégique du chef de l’Etat à Washington:Les administrateurs béninois du Fmi et de la Bm adhèrent aux réformes

En visite de travail au pays de l’Oncle Sam depuis le dimanche 26 janvier 2020, le chef de l’Etat a entrepris une série d’activités pour mieux repositionner le pays sur le plan international. Pour sa première journée de travail, le président Patrice Talon a rencontré les Béninois de la diaspora américaine, notamment les administrateurs du Bénin au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale.

(La Sfi s’engage pour une coopération fructueuse)

Au coeur des échanges entre le chef de l’Etat et les administrateurs du Bénin au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, le point de la coopération entre le Bénin et les institutions de Bretton Woods. Honorés de la visite du chef de l’Etat, Jean-Claude Tchatchouang, administrateur du Bénin au Fonds monétaire international, a exprimé, au nom de ses collègues de la Banque mondiale et du Fmi, sa fierté par rapport aux impacts des réformes initiées par le président de la République sur les plans économique, environnemental et social pour booster l’économie nationale. Selon Mohamed-Lemine Raghani, administrateur groupe Afrique II, Oedaf, les relations entre le Bénin le Fmi sont excellentes. Selon ses dires, le Bénin exécute à merveille le programme soutenu par le Fmi. Pour lui, la rencontre avec le chef de l’Etat est très utile, car elle lui a permis de recevoir des orientations, des conseils avisés pour l’accomplissement de son mandat en tant que représentant du pays au sein du conseil d’administration de cette institution internationale. Par ailleurs, le président Patrice Talon s’est entretenu avec le Directeur général de la Société financière internationale, Philipe Lehouerou. Le chef de l’Etat s’est réjoui de l’appui dont le Bénin a bénéficié de la part de la Sfi, notamment dans le cadre du Doing business. Un appui qui a d’ailleurs permis au Bénin de progresser de quatre places dans le dernier rapport Doing business publié en octobre 2019. Le président de la République a aussi évoqué avec le Directeur général de la Sfi d’autres sujets, notamment l’ouverture à Cotonou du bureau national de la Sfi. Le directeur général de la Sfi a promis, au terme de la séance, de maintenir une très bonne coopération avec le Bénin. D’autres rencontres avec des personnalités américaines et des responsables des institutions de Bretton Woods sont inscrites à l’agenda du président Patrice Talon pour le bien-être des populations et le développement durable du Bénin.

Odi I. Aïtchédji