Modernisation de la ville de Cotonou:De nouveaux travaux d’anoblissement sur le Boulevard de La Marina

Progressivement, la ville de Cotonou est en train de retrouver les attributs d’une vraie capitale économique. Cela, grâce au gouvernement du président Patrice Talon qui, depuis cinq ans, injecte des moyens colossaux pour changer complètement son visage. Le Boulevard de La Marina, par exemple, deviendra un détour ou une destination prisée dans les circuits touristiques du Bénin. Cela, du fait que le gouvernement y réalise de grandes infrastructures. L’envergure des travaux et leur modernité démontrent donc les grandes ambitions du Président Talon pour le Bénin. Mais le président Patrice Talon ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En conseil des ministres hier mercredi 05 mai 2021, il a marqué son accord pour conclure les marchés avec des entreprises spécialisées dans le cadre de l’exécution de travaux complémentaires et de travaux neufs d’amélioration du projet d’aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina, du Champ de foire sud, de la Place de l’indépendance, de l’Esplanade des amazones et du jardin de Mathieu à Cotonou. Il s’agit notamment de l’agrandissement de l’Esplanade des amazones avec le réaménagement du parc adjacent, y compris la zone sud ; l’aménagement d’un parking Est à l’Esplanade des amazones ; l’aménagement des surfaces des allées et esplanades ; l’évolution du dispositif d’éclairage pour intégrer un modèle spécifique pour les jardins et parcs urbains. A cela s’ajoutent l’installation du mobilier urbain et des mâts porte-drapeau ; l’aménagement de toilettes, bâches à eau et cabines techniques ; la pose des pierres ornementales sur les murs extérieurs de clôture ; la revue et l’amélioration des aménagements paysagers. En vue de la conduite diligente de ces travaux, le Conseil a marqué son accord pour conclure les marchés avec des entreprises spécialisées et instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution.

Joël Samson Bossou