Modification de la loi portant création des Forces armées béninoises:La Garde nationale actée

La Garde nationale fait désormais partie intégrante des Formes armées béninoises (Fab). C’est l’une des nouveautés du projet de loi modifiant et complétant la loi n°90-016 du 18 juin 1990 portant création des Forces armées béninoises examiné et adopté à l’unanimité des députés hier mardi 23 juin 2020 à l’Assemblée nationale. Les dispositions de l’ancienne loi sont remplacées par celles de la nouvelle à l’exception de celles relatives à la création des Forces armées béninoises. En effet, le président de la République est le chef suprême des Fab. Les Forces armées béninoises ont pour mission de préserver en tout temps, en toute circonstance, l’intégrité et la sécurité du territoire national ainsi que la vie des populations ; de sauvegarder l’indépendance, la souveraineté et l’unité nationale. Elles doivent aussi contribuer à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en péril la sûreté nationale, participer aux missions d’ordre public et de sécurité intérieure dans les conditions définies par décret du président de la République et participer au développement économique. Par ailleurs, elles ont l’obligation de participer au rayonnement intellectuel de la Nation et à toute autre mission d’intérêt public dans les conditions définies par la loi et les règlements puis de pourvoir au respect des alliances, traités et accords internationaux. Les Forces armées béninoises comprennent dorénavant, l’Armée de terre, l’Armée de l’air, la Marine nationale et la Garde nationale. Il faut rappeler que les Fab relèvent d’une structure de commandement unique dénommée Etat- major général placée sous l’autorité d’un officier général appelé Chef d’Etat -major général. Ce dernier assure notamment le commandement de l’ensemble des forces et il est le conseiller du gouvernement dans le cadre de la stratégie globale et de la stratégie générale militaire.