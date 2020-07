Mono: 11 634 candidats planchent,  le lancement officiel à Athiémé

Le Certificat d’études primaires (Cep) session de juillet 2020 dans le département du Mono mobilise 11634 candidats dont 5373 garçons et 6261 filles. Ils sont répartis dans 412 salles que comportent les 50 centres du Mono. La particularité de l’examen cette année est que cette session se tient dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Dans ce cadre, des mesures ont été prises pour épargner les candidats des risques de contamination. En effet, des dispositifs de lavage de mains seront installés devant chaque salle centre d’examen. Les directeurs d’écoles ont été instruits aux fins de rappeler aux candidats de laver leurs masques à la maison et de les porter alternativement d’un jour à l’autre. Dans les centres d’examen, il est prévu un candidat par table avec une distanciation sociale d’environ un mètre entre deux candidats consécutifs disposés en zigzag. Les dispositifs de lavage de mains, le gel hydroalcoolique seront également disponibles devant et à l’intérieur de chaque salle de composition avec l’exigence aux candidats, surveillants et autres acteurs de porter leur masque. Selon le directeur départemental des enseignements maternel et primaire (Ddemp) du Mono, Lambert Bossou, tout est fin prêt pour un bon déroulement de l’examen. Le lancement officiel au niveau départemental se fera à l’école urbaine centre d’Athiémé.

Gaétan Nato (Corresp. Mono-Couffo)