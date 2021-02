Mouvance présidentielle:Emmanuel Golou pose sa valise au Bloc républicain

By

La mouvance présidentielle se renforce à quelques mois de l’élection présidentielle. Le Bloc républicain (Br) a été rejoint par l’ancien président du Parti social-démocrate (Psd), Emmanuel Golou. La cérémonie officielle d’adhésion a été faite mercredi 24 février 2021 à Cotonou.

Déclaration

Mesdames Messieurs,

C’est pour moi, bien plus qu’un plaisir, une immense joie d’être avec vous en ce moment pour célébrer cet instant solennel. Il était grand temps, comme vous l’attendiez certainement, qu’enfin nous fassions le pas pour clarifier ce qui jusque-là est resté doute et questionnement.

Le Bénin, notre chère nation, est en train d’écrire depuis 2016 une autre page de son histoire ; une page dont les lignes sont empreintes de profondes transformations, parfois douloureuses, mais pleines de bonnes perspectives.

Aujourd’hui nous pouvons l’affirmer haut et fort car, vous vous en doutez bien, nous avons pris le temps d’observer, d’analyser, de critiquer, de décortiquer chaque acte et chaque évènement depuis tout le temps qu’a duré notre silence et sommes aujourd’hui à même d’affirmer avec assurance que les bases fondamentales d’un rayonnement certain de notre pays sont désormais jetées.

Le gouvernement du président Patrice Talon dès son installation, a proposé un Programme d’actions que nous avons pris le temps d’analyser. Ce Programme d’actions est ambitieux et cohérent, avec aujourd’hui des résultats concrets qui rassurent.

De la quiétude des citoyens en matière de sécurité, de la libre circulation des biens et des personnes, aux questions prioritairement vitales telles que l’eau et l’énergie, de même que les infrastructures routières, les réformes n’ont manqué d’impacter aucun secteur. D’autres secteurs prioritaires comme la santé, sont en ligne de mire avec le projet d’Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch), la formation des professionnels du secteur, l’amélioration du plateau technique, et l’érection d’hôpitaux aux normes internationales.

Au demeurant, notre économie dernièrement mise à rude épreuve avec à la fois, la fermeture des frontières nigérianes et la pandémie du Covid-19, a tenu, survécu et a de beaux jours devant elle. Non sans difficultés certes, mais nous avons tenu bon. Nous avons, au-delà de notre capacité résiliente, réussi à confirmer notre aptitude à nous adapter aux circonstances draconiennes pour puiser au fond de notre potentiel, les ressources nécessaires pour résorber nos crises. C’est le lieu de saluer nos gouvernants pour tous les efforts déployés au cours de cette période périlleuse.

Mesdames, Messieurs,

C’est fort de cet état des lieux que nous avons décidé de nous adresser à vous ce jour. Et ceci, après nous être soumis à l’exercice d’écoute de notre base militante à laquelle nous adressons ici une retentissante reconnaissance pour sa fidélité. Aussi, sommes-nous conscients qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite, et que face à certains défis tels ceux qui s’annoncent il n’y a qu’ensemble que nous pouvons les relever. Il n’y a qu’ensemble que, toutes querelles tues, toutes divergences absoutes, nous pouvons boucher la jarre trouée.

C’est donc en conséquence de cette évidence que, faisant échos aux incessants appels de notre base militante, nous avons décidé de rejoindre la mouvance présidentielle et d’accompagner le président Patrice Talon dans sa mission de révélation du Bénin ; une mission qui ne saurait être écourtée en si bon chemin d’un seul mandat, mais dont les probants et convaincants résultats nous imposent de le soutenir pour un second mandat afin de consolider les acquis actuels. C’est à ce prix que nous pourrons nous-mêmes nous assurer de léguer demain à la postérité un héritage consistant.

Mesdames, Messieurs,

Conscients que jusque-là, des questions taraudent toujours les esprits, nous annonçons solennellement aujourd’hui que c’est aux côtés du Bloc républicain, que nous déposons les valises du Parti social-démocrate.

Nous y sommes, parce-que le Bloc Républicain est un parti jeune né avec des dents, un parti très ouvert où règnent la démocratie et la solidarité ; et donc nous ne ménagerons aucun effort pour qu’ensemble nous en fassions un parti très solide et rayonnant. Bravo à son secrétaire national, M. le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané pour l’excellent travail accompli depuis la création du parti.

Nous y sommes aussi pour battre campagne sur le terrain et partout, afin que d’une mobilisation digne et forte, digne de la détermination et de l’engagement de nos différentes structures, nous travaillions à la retentissante réélection de notre candidat, le président Patrice Talon au premier tour des présidentielles d’avril 2021.

Voilà donc la célébration que nous vous annoncions, un rendez-vous de l’histoire que nous voudrions nous donner ici et maintenant, dans les esprits et dans les cœurs, afin que seul le Bénin soit l’unique intérêt qui nous guide, qui guide nos pas.

Mesdames, Messieurs

Permettez-moi de profiter de cette tribune pour lancer à tous nos compatriotes un message d’apaisement et de cohésion pour une élection pacifique.

Vive le Bloc républicain,

Vive la démocratie béninoise,

Vive le Bénin,

Je vous remercie.